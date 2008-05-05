Ураган у М’янмі: 4 тисячі загиблих і майже 3 тисячі зниклих безвісти

Майже 4 тис. чоловік загинули і тисячі вважаються зниклими безвісти в районах М’янми, що постраждали від руйнівного циклону "Наргіс".

Як передає Рейтер, про це повідомило сьогодні державне телебачення країни.

"Кількість підтверджених жертв циклону становить 3934 чоловік.. Ще 2879 чоловік залишаються зниклими безвісті", - повідомило ТБ.

Раніше повідомлялося лише про 351 загиблих, проте влада чекала на зростання кількості жертв.

Найбільше від циклону постраждали населені пункти, розташовані в дельті річки Іраваді, де вирощується основна частина рису М’янми.

Як повідомлялося, тропічний циклон "Наргіс" пройшов над великими регіонами Нижньої і Центральної Бірми минулої суботи, 3 травня.