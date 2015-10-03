У США назвали кількість своїх і російських стратегічних ядерних озброєнь

США назвали число своїх і російських стратегічних ядерних озброєнь / gunm.ru

Кількість таких же озброєнь у Росії становило 526. Такі дані наводить держдепартамент США за результатами обміну даними між Вашингтоном і Москвою про чисельність стратегічних наступальних озброєнь, передає Росбалт.

Уточнюється, що США на даний момент володіють 1538 ядерними боєголовками на розгорнутих МБР, БРПЛ і ТБ, Росія — 1648 ядерними боєголовками на таких самих носіях.

Читайте такожЕксперт назвав причину, по якій в Кремлі застосовують ядерний шантаж проти НАТО

У США в цілому налічувалося 898 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ, а також важких бомбардувальників. У Росії їх налічується 877 одиниць.

Станом на 1 вересня 2014 року, США мали 1642 ядерних боєголови на 794 розгорнутих МБР, БРПЛ і ТБ. Росія мала 1643 ядерних боєголовки на 528 таких самих носіях. У США в цілому налічувалося 912 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ, а також важких бомбардувальників. У Росії на 1 вересня їх налічувалося 911 одиниць.

Читайте такожНа базу в Шотландію прибув атомний підводний човен США

Обмін даними в рамках нової угоди СНО здійснюється два рази в рік. Нова угода СНО була підписана у Празі 8 квітня 2010 року і набула чинності 5 лютого 2011 року. Згідно з угодою, сторони зобов'язані скоротити кількість ядерних боєзарядів до 1500-1675, а їх носіїв — до 500-1100 одиниць.