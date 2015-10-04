Жертвами повені у Франції стали 12 осіб

Число жертв повені на південному сході Франції збільшилася до 12 осіб. Всі вони загинули в ніч з суботи на неділю, повідомляє ТАСС.

"Три особи загинули в результаті затоплення будинку престарілих неподалік від міста Антіб, ще одна людина загинула в Каннах", - говориться в повідомленні.

"Річка Браг вийшла з берегів, райони поблизу міста Антіб сильно затоплені, - наводить агентство слова представника пожежної служби. - Задіяно два рятувальні вертольоти".

Мер Канна оголосив у місті надзвичайний стан.

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Як повідомляв УНІАН, раніше не менше 70 осіб загинуло у масштабній повені в індійському штаті Гуджарат, яку спричинили сильні зливи.