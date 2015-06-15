Кількість загиблих внаслідок повені у Тбілісі зросло до 15 - ЗМІ

Про це повідомляє "Новини-Грузія" з посиланням на грузинські ЗМІ.

Так, на території парку Мзіурі в понеділок, 15 червня, було виявлено два тіла, обидва загиблих — чоловіки, один з яких у формі рятувальника.

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До цього повідомлялося, що підтверджено загибель 13 людей і десять перебувають в розшуку.

Як повідомлялося, в Міністерстві охорони навколишнього середовища Грузії заявили, що руйнівну повінь у Тбілісі в ніч на 14 червня було викликано рясними опадами, які викликали зсувні процеси в передмісті Тбілісі, у результаті чого була перекрита річка Вере й різко підвищився рівень води. У Тбілісі були затоплені житлові будинки і центральні вулиці міста, зоопарк, приватний притулок для собак, пошкоджено інфраструктуру.