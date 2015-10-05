Росія в Сирії дотримується "стратегії програшу" - глава Пентагону

Як передає Радіо Свобода, про це він заявив у Мадриді.

За словами Картера, Росія своїми авіаударами загострює громадянську війну в Сирії.

Він висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін "вирішить боротися із загрозою, яку представляє "Ісламська держава", замість того, щоб продовжувати свої односторонні авіаудари проти опозиції Асада (президента Сирії Башара Асада)".

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"Наш підхід інший – ми добиваємося поразки "Ісламської держави" і політичних змін у Сирії одночасно. Росія, схоже, думає, що можна досягти одного без іншого, а це просто нереально. Тому їхні дії не є стратегічно продуманими і приречені на поразку в своїй нинішній формі", - зазначив глава Пентагону.

На його думку, "якщо в Росії зможуть і захочуть змінити свій підхід – для досягнення обох цілей – ми зможемо знайти можливість побудувати міст до їх позиції. Але зараз вони далеко від цього".

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія використовуватиме тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками "Ісламської держави". Про наземну операцію не йдеться.

Того ж дня, 30 вересня, російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії. Згодом бомбардування повторилися.

Невдовзі після початку бомбардувань правозахисні організації заявили, що удари завдаються по районах, в яких взагалі немає бойовиків, а жертвами нальотів стають мирні жителі. Російська влада ці закиди відкидає.

Водночас США і міжнародні спостерігачі заявили, що російські військові літаки б'ють по інших угрупуваннях повстанців у Сирії, допомагаючи уряду Асада.