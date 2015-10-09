Росія заявила про значне посилення аеророздвідки НАТО вздовж своїх кордонів

Про це заявив постпред Росії в НАТО Олександр Грушко, передає РІА «Новости».

«Наголошуємо, що істотно збільшилося число польотів розвідувальної авіації вздовж російських кордонів. Фактично досягнуто постійну військово-морську присутність угруповань НАТО в акваторії Балтійського і Чорного морів», - зазначив він.

Читайте такожГенсек НАТО: Абхазія та Південна Осетія є частиною Грузії, Росія повинна відкликати визнання їх незалежності

Раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що НАТО прикриває плани експансії в бік кордонів Росії уявними приводами про загрозу з боку Москви.

Зазначимо, раніше МЗС Туреччини заявив, що російські військові літаки двічі протягом трьох днів порушили турецький повітряний простір.

Міноборони РФ назвало інцидент "помилкою" і наслідком несприятливих погодних умов. Москва запевнила Анкару, що більше таке не повториться. Але НАТО не вважає подію випадковістю і вимагає від РФ роз'яснень.