Міноборони РФ оприлюднило відео бомбардувань пунктів управління "Ісламської держави"

Відеоролики розміщені на офіційному каналі відомства у YouTube.

У мережі з'явилося чотири відеозапису. Зокрема, опубліковано відео нанесення авіаудару бомбардувальниками Су-34 по пунктах управління бойовиків ІД в провінції Ракка і Алеппо, відео удару по інженерним спорудам бетонобійною бомбою БЕТАБ-500.

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Російські літаки за добу здійснили 64 бойових вильоти по 55 об'єктах ІД у Сирії, було знищено 29 таборів терористів.

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Як повідомляв УНІАН, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.