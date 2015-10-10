Порошенко і Яценюк висловили співчуття у зв'язку з терактом у Туреччині

Про це йдеться у заявах, поширених прес-службами президента і Кабміну.

"У всьому світі тероризм - це трагедія. Від імені українського народу висловлюю співчуття сім'ям загиблих під час теракту в Анкарі. Тероризм - це зло, за яке винні мають бути покарані", - заявив Порошенко.

Читайте такожМЗС не має інформації про наявність українців серед постраждалих унаслідок вибухів в Анкарі

Яценюк у телеграмі, адресованій своєму колезі - прем'єр-міністру Турецької Республіки Ахмету Давутоглу, зазначив, що Україна засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

"Цим ганебним актам не може бути жодного виправдання", - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в столиці Туреччини прогриміли два вибухи. Вибухи прогриміли з інтервалом у кілька секунд в районі естакади, що ведуть до центрального залізничного вокзалу. Там цим ранком почали організовано збиратися активісти профспілкових об'єднань для участі в мітингу на підтримку миру і проти тероризму.

За останніми даними, загинули 86 людей, більше 180 отримали поранення.

Поліція припускає, що теракти організували смертники. Імовірно, українців серед постраждалих немає.