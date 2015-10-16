У Москві викрали пам'ятник актору Євгену Леонову

Скульптурна композиція з відомим радянським актором Євгеном Леоновим у вигляді персонажа "Доцента" з кінокомедії "Джентльмены удачи" вкрадена з Мосфільмовської вулиці у Москві, повідомив представник ГУМВС столиці Андрій Галіакберов.

Співробітники московської поліції порушили кримінальну справу за статтею КК РФ "крадіжка", передає РИА Новости.

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"Місце події було оглянуто слідчо-оперативною групою за участю експерта та кінолога. Службово-розшукова собака взяла слід і довела оперативників до початку Мосфільмовскій вулиці. Але далі слід обірвався, ймовірно, злочинці скористалися автомашиною", - розповів представник відомства.

Зараз поліцейські опитують мешканців прилеглих будинків і працівників розташованих поблизу організацій, проводять інші необхідні слідчо-оперативні заходи.