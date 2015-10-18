У Дагестані поліція розігнала людей, які прийшли на зустріч з депутатами (відео)

Захід порахували несанкціонованим мітингом, сім чоловік були затримані. За інформацією ЗМІ, є постраждалі, повідомляє newsru.com.

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З громадськими активістами намагалися зустрітися депутати "Партії ветеранів Росії", на голову розгромила "Єдину Росію" на виборах у міські збори. Зустріч призначили на 16 жовтня. Депутати були впевнені, що такий формат не вимагає погодження.

Однак силовики оточили центральну площу Буйнакська, де розташована адміністрація, щоб не допустити зустрічі громадськості з депутатами міських зборів від "Партії ветеранів Росії". Співробітники поліції заявили, що зустріч по суті є несанкціонованим мітингом. В результаті поліція не допустила проведення зустрічі, застосувавши проти них кийки. Організатори заявили, що співробітники поліції зламали звукопідсилюючу апаратуру. Депутати вимагають притягнути винних в інциденті до відповідальності, передає "Кавказький вузол".

У суботу в Мережі було опубліковано відео того, що відбувалося в Буйнакську.

Після розгону акції доставлені у відділ поліції як мінімум сім осіб, яких співробітники правоохоронних органів зарахували до призвідників заворушень, з посиланням на представника прес-служби республіканського МВС пише "Комерсант". У міністерстві заявили, що "поліція діяла в рамках закону".

Двом із затриманих інкримінується непокора співробітникам правопорядку.

За даними поліції, постраждалих немає. При цьому "Дощ" стверджує, що постраждалі були, а одному з учасників акції зламали пальці. На своєму сайті "Партія ветеранів" повідомила, що семеро її депутатів отримали забої при розгоні акції.

"Цей захід не можна назвати мітингом. Наші виборці йшли на заплановану зустріч з депутатами в адміністрацію, але побачили, що поліцейські оточили центр. Звичайно, люди залишилися і висловили протест, але поліцейські повели себе неадекватно", - заявив голова партії Ільдар Резяпов.

Після невдалої зустрічі представники "Партії ветеранів" подали скаргу на дії силовиків в прокуратуру. "Це був не мітинг і не акція якась, це була звичайна зустріч виборців з депутатами, але співробітники силових структур перетворили наш захід в масове побиття громадян", - заявив "Кавказькому вузлу" депутат міської зборів Гасан Маліков.

"Партія ветеранів Росії" 13 вересня відсвяткувала велику, хоч і локальну перемогу: на виборах до міської ради Буйнакська, які пройшли 13 вересня, вона набрала 68,8% голосів і отримала 17 з 21 місця.

28 вересня головою зборів депутатів міста був обраний представник партії Заур Шахвердієв. Депутати партії вимагають переобрати мера міста: члена "Єдиної Росії" Гусейна Гамзатова призначили на цю посаду за тиждень до втрати більшості, на позачерговій сесії міськради 8 вересня.