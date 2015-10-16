Талібан пригрозив активізувати удари по силах США в Афганістані

Ісламістське угруповання виступило з такою заявою сьогодні у відповідь на заяву президента США Барака Обами про те, що чисельність американського контингенту в Афганістані залишиться без змін (9 800 військовослужбовців) протягом майже всього 2016 року, а потім буде скорочена до 5 500 військовослужбовців до того моменту, як Барак Обама залишить посаду президента в січні 2017 року, повідомляє "Голос Америки".

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Адміністрація спочатку планувала з настанням 2016 року залишити в країні 1000 військовослужбовців, головним завданням яких була б охорона посольства США в Кабулі.

Як написав офіційний представник талібів Забіулла Моджахед в заяві, що "Голос Америки" отримав по електронній пошті, угруповання неодноразово стверджувало, що "американські війська не збираються припиняти вторгнення в Афганістан" та їх "помилкові обіцянки" були покликані лише ввести в оману афганський і американський народи.

За його словами, рішення президента Барака Обами не зупинить Талібан у веденні "стрімкого джихаду" проти сил, що окупували країну.