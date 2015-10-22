ЗМІ: У Туреччині затримали росіян, підозрюваних у зв'язках з ІД

Поліція Стамбула затримала 12 уродженців Чечні і Дагестану, підозрюваних у причетності до діяльності міжнародного екстремістського угруповання "Ісламська держава" (ІД).

З таким твердженням виступила в четвер турецька газета "Хюррієт дейлі ньюс", пише ТАСС.

Арешти були проведені під час антитерористичного рейду, здійсненого 20 і 21 жовтня. За даними поліцейських джерел, затриманий Мухаммед аль-Хадж був одним з командирів осередку ІД в Чечні. Він був узятий під варту після дачі показань. Ще двоє заарештованих, згідно з інформацією видання, входили в число ватажків осередків ІД в Чечні і Дагестані.

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Газета повідомляє, що обшуки відбулися в будинках підозрюваних, за якими довгий час велося стеження. Згідно опублікованої версії, деякі із затриманих займалися вербуванням бойовиків і часто відвідували територію Сирії.

Рейди проводилися в рамках розслідування недавнього теракту в Анкарі, жертвами якого стали 102 людини. Про причетність затриманих до цього нападу інформації поки немає.