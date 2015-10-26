Біля берегів Канади затонуло туристичне судно, є загиблі - ЗМІ

04:26, 26 жовтня 2015
Світ
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Три людини загинули і дев'ять врятовані в результаті затоплення круїзного судна неподалік від канадського міста Тофіно (провінція Британська Колумбія).

REUTERS

Про це в неділю повідомив телеканал CBC, передає ТАСС.

За даними служби швидкої допомоги Тофіно, три людини загинули, четверо - госпіталізовані, а ще п'яти пасажирам рятувальники змогли надати допомогу на березі - вони отримали незначне переохолодження. У Рятувально - координаційному центрі провінції повідомили, що на борту судна в момент катастрофи перебували 27 осіб. Пошуки решти пасажирів і членів екіпажу тривають. Рятувальникам допомагають місцеві рибалки.

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За уточненими даними, 20-метрове трьохпалубне судно "Левіафан II" вийшло з порту Тофіно і затонуло біля невеликого острова Варгас. Корабель належав місцевій компанії Jamie's Whaling Station and Adventure Centres, яка організовує круїзи для спостереження за китами. Причини аварії встановлюються. За однією з версій, корабель міг перевернути кит.

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Тофіно розташований на Острові Ванкувер, який відділений протокою Джорджія від материка.

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