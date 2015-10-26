Сирійська опозиція заявила про готовність до діалогу з Кремлем - Reuters
Сирійська опозиція заявила, що не відкидала пропозицію Росії про допомогу і готова до діалогу з Кремлем, однак вимагає спочатку припинити бомбардування.
Про це представник Вільної сирійської армії Іссам Рейс сказав Бі-бі-сі, повідомляє Reuters.
"Ми не відкидали цю пропозицію (про допомогу - УНІАН). Ми всього лише сказали, що якщо росіяни говорили серйозно, то їм слід негайно припинити авіаудари по нашим базам і районам з мирними громадянами", - сказав Рейс.
Читайте такожУ Кремлі заявили, що перемогти ІДІЛ без наземної операції неможливо
За його словами, повстанцям не потрібна допомога прямо зараз. "Їм просто слід перестати бити по нашим базам, і вже тоді ми зможемо вести розмову про майбутню взаємодію".
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 24 жовтня, сирійська опозиція відхилила пропозицію Росії про підтримку наземної операції антиурядових сил проти терористичної організації "Ісламська держава".
Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".
За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.