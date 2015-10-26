Сирійська опозиція заявила про готовність до діалогу з Кремлем - Reuters

Про це представник Вільної сирійської армії Іссам Рейс сказав Бі-бі-сі, повідомляє Reuters.

"Ми не відкидали цю пропозицію (про допомогу - УНІАН). Ми всього лише сказали, що якщо росіяни говорили серйозно, то їм слід негайно припинити авіаудари по нашим базам і районам з мирними громадянами", - сказав Рейс.

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За його словами, повстанцям не потрібна допомога прямо зараз. "Їм просто слід перестати бити по нашим базам, і вже тоді ми зможемо вести розмову про майбутню взаємодію".

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 24 жовтня, сирійська опозиція відхилила пропозицію Росії про підтримку наземної операції антиурядових сил проти терористичної організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.