Число жертв землетрусу в Афганістані та Пакистані зросло до 243

За останніми даними влади Афганістану, в результаті землетрусу загинули 63 людини. Кількість постраждалих по всій країні перевищує 270 осіб.

У числі жертв землетрусу 12 дівчаток, які загинули в тисняві, намагаючись залишити школу в провінції Тахар після початку підземних поштовхів.

У сусідньому Пакистані жертвами стихії стали, за останніми даними, понад 180 осіб.

Землетрус магнітудою 7,5 сталося в Афганістані сьогодні вдень.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з землетрусом в Північному Афганістані, наслідки якого поширилися на північно-західну частину Пакистану, південну частину Таджикистану і північно-західну частину Індії, департамент консульської служби МЗС України відкрив додаткову "гарячу лінію" для зв'язку та отримання інформації про громадян України, які могли перебувати в цих районах.