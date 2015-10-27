ЄС переконуватиме біженців очікувати в Греції оплачених перельотів, а не йти пішки

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію європейських чиновників, передає Європейська правда.

"Ідея в тому, щоб переконати сирійських батьків, що краще залишитися в Греції зі своєю родиною, поки вони не можуть бути переселені", - сказав один чиновник ЄС, відзначаючи труднощі, з якими десятки тисяч людей стикаються на Балканах.

Безкоштовні рейси в безпечні країни було б значно краще, ніж невизначений похід на північ, додав чиновник.

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Управління ООН у справах біженців, працююче з ЄС і країнами, що не входять в ЄС, в регіоні сформулювали неділю план, який підкреслив необхідність негайного прийняття заходів для збереження життів, хоча залишаються питання щодо того, як швидко будуть доступні ресурси і як скоро сусідні уряду почнуть співпрацювати.

"Заходи, узгоджені вчора повинні застосовуватися негайно і повністю. Ми вже фіксували кілька випадків переохолодження серед людей, що очікують в холоди... є ризик трагедій через погоду", - сказав прес-секретар УВКБ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що саміт ЄС за підсумками екстреного засідання в Брюсселі ухвалив черговий план по боротьбі з міграційною кризою - цього разу з потоками біженців, які прибувають в співтовариство через Балкани.

План дій містить 17 пунктів. Перш за все, саміт домовився, що країни будуть постійно обмінюватися інформацією про стан на місцях і координувати дії один з одним. Крім того, лідери домовилися "збільшити можливості надання тимчасового притулку, їжі, медичної допомоги, води та покращення санітарних умов для всіх нужденних".