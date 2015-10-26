ЄС ухвалив план по боротьбі з потоками біженців через Балкани

У зустрічі брали участь лідери держав, що мають відношення до "балканського маршруту", що проходить через Туреччину і країни Балкан до кордонів Угорщини і Словенії, передає ТАСС.

"Безпрецедентний потік біженців і мігрантів через "балканський маршрут" - це виклик, на який не можна відповісти лише національними діями. Тільки колективний підхід у європейському дусі, заснований на солідарності, відповідальності та прагматичному співробітництві національних, регіональних і місцевих влад, може мати успіх", - наголошується в документі.

План дій містить 17 пунктів. Перш за все, саміт домовився, що країни будуть постійно обмінюватися інформацією про стан на місцях і координувати дії один з одним. "У нинішніх умовах ми будемо перешкоджати пересуванню біженців або мігрантів до кордонів іншої країни регіону. Політика передачі біженців без інформування сусідньої країни - не прийнятна. Це стосується всіх країн, розташованих уздовж маршруту", - наголошується в документі.

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Крім того, лідери домовилися "збільшити можливості надання тимчасового притулку, їжі, медичної допомоги, води та покращення санітарних умов для всіх нужденних".

Відповідно до плану, Греція зобов'язалася збільшити можливості по прийому до 30 тисяч місць до кінця року і підтримати УВКБ ООН з надання субсидій та програм прийомних сімей для щонайменше ще 20 тисяч". "Очікується фінансова підтримка Греції та УВКБ ООН, - підкреслюється в комюніке. - Ми також будемо працювати з УВКБ ООН, який підтримає збільшення можливостей щодо прийому на 50 тисяч місць на західному балканському шляху".

ЄС негайно посилить контроль зовнішніх меж, визначили на саміті. У зв'язку з цим співтовариство буде тісно працювати з Туреччиною для реалізації прийнятого на попередній зустрічі глав держав і урядів Плану дій з міграції. Крім того, європейські агентства у справах біженців почнуть працювати більш активно на місцях, зокрема, Frontex буде допомагати Греції реєструвати біженців. Нарешті, ЄС надішле 400 поліцейських в Словенію для забезпечення контролю міграційних потоків.

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У заяві також говориться, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Банк розвитку Ради Європи готові спрямувати фінансування на боротьбу з міграційною кризою. "Ми негайно почнемо вести переговори з такими міжнародними фінансовими інституціями, як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Банку розвитку Ради Європи, які готові фінансово підтримати зусилля країн по забезпеченню притулку", - наголошується в ньому. У документі підкреслюється, що Єврокомісія протягом тижня організовує зустрічі з представниками цих інститутів для обговорення даного питання.