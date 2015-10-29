РФ не буде надавати допомогу біженцям в обмін на скасування санкцій - Пєсков

Про це в четвер, 29 жовтня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Про це повідомляє РІА "Новости".

"Бартер тут абсолютно недоречний. Такий підхід, звичайно ж, абсолютно виключен", - зазначив Пєсков.

Крім того, прес-секретар президента РФ вважає, що Росія і так допомагає європейцям вирішити проблему з біженцями.

"Росія, виходячи зі своїх власних інтересів, допомагає сирійським владі в боротьбі з тероризмом і екстремізмом. Але, виконуючи ці завдання, Росія одночасно допомагає європейцям вирішити в першоджерелі проблему біженців, оскільки вона виникла через той хаос, який породив терористів і екстремістів в Сирії, Іраку та інших прилеглих країнах", - підкреслив Пєсков.

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В черговий раз Пєсков озвучив риторику російської влади, сказавши, що санкції завдають шкоди не тільки країні, щодо якої вони вводяться, але в той же час проти природні та безрезультативні з точки зору світової економіки.