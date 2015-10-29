Путін створив аналог піонерського руху

Відповідний документ розміщений в четвер на офіційному порталі правової інформації.

Рух створюється для "вдосконалення державної політики в області виховання підростаючого покоління, сприяння формуванню особистості на основі властивої російському суспільству системи цінностей", передає РИА Новости.

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Засновником руху буде профільне федеральне агентство — Росмолодь.

Нагадаємо, піонерський рух в СРСР був утворений рішенням Всеросійської конференції комсомолу 19 травня 1922 року і проіснував до 28 вересня 1991.

Згідно з положенням про організацію, її метою було "виховання юних ленінців в дусі комуністичної ідейності і відданість радянській батьківщині, пролетарського, соціалістичного інтернаціоналізму, свідомого ставлення до праці і суспільного надбання, освоєння духовної культури, непримиренності до всього, що чуже соціалістичному способу життя".