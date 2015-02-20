"Взвейтесь кострами": "Артеку" присвоїли новий логотип, схожий на піонерський

На ескізі зображена зірка, всередині якої море, потрійна гора і барабан, а на задньому фоні палає піонерське багаття, повідомляє Крим.Реалії.

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Логотип дуже схожий на емблему радянських піонерів, але замість гори і і барабанів на тлі вогненної зірки був зображений Ленін.

Повідомляється, що символіку для дитячого табору запропонували придумати самим дітям. Організатори конкурсу навмисно відмовилися від послуг професійних дизайнерів. У підсумку вибирати довелося з 1700 робіт, які приходили з усієї Росії.

В якості призу переможець конкурсу отримав поїздку на зміну в табір.