У Саудівській Аравії мають намір наростити підтримку сирійської опозиції, щоб забезпечити відхід Асада

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, передає Бі-бі-сі.

На думку міністра, в Сирії зараз необхідно забезпечити такий баланс сил, який гарантує відхід Асада. Аль-Джубейр додав, що якщо сирійський президент не піде сам, то його необхідно буде змусити силою.

Сирійська влада раніше відмовила Саудівської Аравії зіграти продуктивну роль у переговорах, оскільки вважає Ер-Ріяд відповідальним за загибель мусульман у Сирії, Іраку та Ємені.

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У четвер у Відні тривають міжнародні переговори, на яких обговорюється майбутнє Сирії, військова операція в країні і доля Асада. У переговорах вперше офіційно беруть участь представники Ірану.

Саудівська Аравія відома як один з найбільш послідовних критиків режиму Башара Асада. Ер-Ріяд і раніше відмовлявся розглядати варіант з участю сирійського президента в перехідному уряді, який пропонує Росія.

У Сирії чотири роки триває громадянська війна. Повстанці, яких підтримує Захід, домагаються відставки президента Башара Асада, якого підтримує Росія.