До участі у переговорах щодо ситуації у Сирії запросять Іран - Держдеп

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Їхня участь залежатиме від іранських лідерів. Для нас важливо, щоб ключовий партнер брав участь у дискусії», – заявив Кірбі у вівторок, 27 жовтня.

Переговори щодо врегулювання ситуації у Сирії мають відбутися у Відні 29 жовтня. У них братиме участь держсекретар США Джон Керрі, а також представники Росії, арабських та європейських країн.

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Представники так званої сирійської опозиції, яку підтримує Захід, а також США та країни Перської затоки проти ролі Ірану у сирійській війні.

Раніше УНІАН повідомляв, що делегація Ірану на чолі з заступником міністра закордонних справ Хосейном Амірабдолахіном у Брюсселі провела переговори щодо ситуації в Сирії із верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.