ФРН не може уявити Асада у складі тимчасового уряду Сирії

Про це заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Наскільки я бачу, в регіоні є багато гравців і сил, включаючи Туреччину, Саудівську Аравію, інші держави Перської затоки, для яких це нереально, - і ми також не можемо уявити цього - щоб Асад міг стати частиною тимчасового уряду з повноцінною владою", - сказав він, зазначивши, що Асад несе відповідальність за "злочини і варварське ведення війни".

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Шефер додав, що в уряді Німеччини не знають, хто буде наступником Асада.

24 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що владі Сирії "треба готуватися до виборів - і до парламентських, і до президентських". Наступного дня депутат Держдуми Росії Олександр Ющенко після зустрічі з Асадом заявив, що президент Сирії готовий брати участь у дострокових виборах.

Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що президент Сирії Башар аль-Асад повинен бути відсторонений від влади, щоб припинити поповнення лав іноземними бойовиками "Ісламської держави".