ФРН не може уявити Асада у складі тимчасового уряду Сирії
Уряд Німеччини не може уявити сценарій, при якому президент Сирії Башар Асад увійшов би до складу уряду перехідного періоду.
Про це заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер, передає РБК з посиланням на Reuters.
"Наскільки я бачу, в регіоні є багато гравців і сил, включаючи Туреччину, Саудівську Аравію, інші держави Перської затоки, для яких це нереально, - і ми також не можемо уявити цього - щоб Асад міг стати частиною тимчасового уряду з повноцінною владою", - сказав він, зазначивши, що Асад несе відповідальність за "злочини і варварське ведення війни".
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Шефер додав, що в уряді Німеччини не знають, хто буде наступником Асада.
24 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що владі Сирії "треба готуватися до виборів - і до парламентських, і до президентських". Наступного дня депутат Держдуми Росії Олександр Ющенко після зустрічі з Асадом заявив, що президент Сирії готовий брати участь у дострокових виборах.
Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що президент Сирії Башар аль-Асад повинен бути відсторонений від влади, щоб припинити поповнення лав іноземними бойовиками "Ісламської держави".