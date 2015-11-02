Прем'єр Туреччини оголосив про перемогу на парламентських виборах правлячої партії

На мітингу прихильників партії прем'єр обіцяв перебудувати Туреччину так, щоб враховувалася думка кожного громадянина, незалежно від його політичних уподобань, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

При майже повністю підрахованих голосах виборців результат партії Справедливості і розвитку дозволяє їй розраховувати на більшість у меджлісі, яке дозволить їй самостійно сформувати новий уряд.

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Це вже другі парламентські вибори в Туреччині за п'ять місяців. На попередніх правлячої партії не вдалося отримати більшості в парламенті, а всі спроби сформувати коаліційний уряд провалилися.

Як повідомляв УНІАН, правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР) Туреччини, згідно з даними ЦВК, за результатами підрахунку 67% голосів, лідирує на дострокових парламентських виборах і отримує можливість сформувати уряд самостійно.