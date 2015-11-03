Криза біженців може зірвати бюджети деяких країн ЄС - голова Єврогрупи
00:48, 03 листопада 2015Світ
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Європейська комісія повинна брати до уваги наслідки кризи біженців при оцінці бюджетів деяких країн-членів ЄС.
REUTERS
Про це заявив глава Єврогрупи Єрун Дійсселблум, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Для деяких країн є ризик зірвати бюджет, вибитися з колії, і в цих окремих випадках ЄС повинен прийняти це до уваги", - сказав Дійсселблум.
Президент Єврогрупи також закликав активніше залучати членів ЄС, що не входять до єврозони, до процесу прийняття рішень.
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"Я думаю, ми повинні провести відкриту дискусію щодо того, як ми можемо заспокоїти Велику Британію та інші країни без євро", - зазначив Дійсселблум.
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