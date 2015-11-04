На місці аварії А321 знайдено значущі для слідства предмети – СК РФ

Про це заявив офіційний представник СК Росії Володимир Маркін, повідомляє РИА Новости.

Відзначається, що на прохання голови СК Росії компетентними органами Єгипту значно розширена територія пошукової операції.

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"Завдяки цьому слідчі і криміналісти з допомогою фахівців МНС Росії вже виявили документи, предмети та матеріали, що мають значення для розслідування кримінальної справи. Вони будуть досліджені і вивчені спільно з представниками компетентних органів Єгипту", - сказав він.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною розглядають технічну несправність.