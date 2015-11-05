Нуланд: Росія розгорнула важку артилерію біля сирійських Хомса і Хами

Про це заявила заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд під час виступу у комітетом у закордонних справах Палати представників, повідомляє радіо "Свобода".

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За її словами, Кремль нарощує свою наземну присутність для підтримки наступу сирійських збройних сил проти повстанців. Вона зазначила, що російська авіація завдає авіаударів по цивільних районах і назвала "аморальною" повітряну кампанію Кремля у Сирії вартістю $2-4 млн у день.

Крім того, як зазначає "Голос Америки" на думку високопоставленого американського дипломата, "Росія заплатить високу ціну своєю репутацією в боротьбі проти тероризму". Втрати росіян, за повідомленнями, також ростуть, хоча, як зазначила Вікторія Нуланд, "Кремль не шкодує сил, щоб замаскувати втрати і змусити замовкнути родичів загиблих". Інших подробиць з цього аспекту вона не надала.

Також Вікторія Нуланд звернула увагу на те, що Росія скидає "тупі бомби", які неминуче влучають в неправильні цілі. Як приклади таких випадків дипломат назвала влучання в ринок в Дамаску, регіональний штаб Вільної сирійської армії в Алеппо і склад боєприпасів.

Крім того, Вікторія Нуланд підкреслила, що Кремль не схилив сирійського президента Башара Асада до яких-небудь гуманітарних поступок в якості ціни за російську підтримку.