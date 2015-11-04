Нуланд: Авіаудари РФ зробили біженцями 120 тисяч сирійців

"У Сирії протягом місяця, що там діяли росіяни, ООН повідомляють принаймні про 120 тисяч сирійців, які стали внутрішньо переміщеними особами в результаті атак режиму, яким допомагають російські авіаудари. П'ятдесят дві тисячі людей виявилися внутрішньо переміщеними особами лише у північній частині провінції Хама і південній частині провінції Ідліб. Ці цифри підтверджують... що хоча Москва заявляє про те, що її авіаудари спрямовані на ІД, переважна більшість авіаударів спрямовані на території, де режим Асада втратив територію — Хама, Хомс, Алеппо та Ідліб", — заявила Нуланд на слуханнях в конгресі, пише РИА Новости.

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При цьому помічник держсекретаря США Енн Паттерсон, яка виступала на тих же слуханнях, заявила, що, за її оцінками, від 85% до 90% російських авіаударів спрямовані проти "помірної сирійської опозиції".