Свобода подорожей: Складено рейтинг найбільш "впливових" паспортів у світі

Рейтинг паспортів підготував найбільший в світі статистичний портал Statista, повідомляє Independent.

На другому місці за «впливовості» виявилися головні документи Німеччини, Південної Кореї та Франції. Їх володарі можуть вільно відвідати 145 країн. У топ-5 також увійшли паспорта Італії, Швеції, Сінгапуру, Японії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Люксембургу, Швейцарії та Канади. Всі вони відкривають для володарів кордону більш ніж 140 країн.

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Український документ, що посвідчує особу, посів 39-у сходинку,російський - 37-ю.

На останньої, 80-ї позиції виявилися паспорта Сан-Томе і Прінсіпі, Палестинських територій, Соломонових Островів, М'янми і Південного Судану. Вони дозволяють жителям цих регіонів вільно відвідувати 28 країн.

Укладачі рейтингу також встановили, який колір обкладинок паспортів найбільш популярний. Виявилося, що паспорти бувають чотирьох основних кольорів (різноманітність відтінків не враховувалося): червоного, синього, зеленого і чорного (включаючи сірий). Найпоширенішими виявилися червоні і сині, таких у світі налічується по 70. За ними йдуть зелені їх 41. Найменш популярні чорні, вони використовуються в 19 країнах. При цьому обкладинки паспортів великої Британії та США виконані в найбільш популярних кольорах (червоний і синій відповідно).

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Нагадаємо, що згідно з «Індексом візових обмежень», подсчитанному рік тому компанією Henley & Partners, найбільш «зручними» паспортами для переміщень по світу були названі фінський, шведський та британський. Американський паспорт в 2014-му займав другу строчку рейтингу.