В американському штаті Вісконсін зійшов із рейок потяг з нафтою

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Представник Канадської тихоокеанської залізниці в офіційному листі, розісланому в місцеві ЗМІ, повідомив, що в неділю о другій години дня за місцевим часом 10 вагонів зійшли з рейок під час руху товарного поїзда, що прямував на схід.

Повідомляється, що ніхто не постраждав і пожежі на місці аварії не було. Зараз там працюють фахівці.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, жителі місцевості, прилеглої до місця аварії, можуть бути евакуйовані.

Як передає агентство Ассошіейтед прес, нафта витікає з цистерн, що перекинулися.

"Канадська тихоокеанська залізниця дуже серйозно ставиться до цього", - йдеться в прес-релізі.

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Днем раніше, в суботу, о 8.45 ранку поблизу міста Альма на заході Вісконсіна зійшов з рейок вантажний потяг, в результаті чого перекинувся десятки тисяч літрів етанолу. Представники залізниці заявили, що в неділю фахівці продовжили збирати етанол з п'яти цистерн, що перекинулися.

Наголошується, що зараз витік усунено, а вздовж річки Міссісіпі встановлені спеціальні загородження, що перешкоджають потрапляння етанолу в воду.

Під час аварії ніхто не постраждав. Очікується, що залізничне сполучення на цій ділянці буде відновлено в понеділок.