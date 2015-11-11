Парламент Португалії відправив уряд у відставку через 11 днів після призначення

За вотум недовіри уряду проголосували 123 депатута, 107 висловилися проти, пише з посиланням на The Telegraph Європейська правда.

Зазначається, що уряд Коельо став найбільш недовготривалим в післявоєнній історії Португалії. Його правлячій партії було запропоновано продовжити роботу після виборів 5 жовтня, у яких консервативна коаліція здобула перемогу, але втратила парламентську більшість.

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Відставка уряду очікувалася після того, як три основні опозиційні сили Португалії - помірні соціалісти, комуністи і радикальний лівий блок – об'єдналися в спробі сформувати альтернативний уряд минулого тижня.

Ситуація в країні тепер залежить від рішення президента Португалії Анібала Сілви, який обіцяв припинити діяльність антиєвропейських сил близько місяця тому.

Так, він повинен вирішити або піде на поступки і допустить формування коаліції з лівими силами або створить тимчасовий уряд до проведення нових виборів у квітні 2016 року.

Португалія може стати другою після Греції економікою півдня єврозони, очолюваної радикальними лівими, виступаючими з антиєвропейською риторикою.