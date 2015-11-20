Літак А320 через загрозу вибуху екстрено приземлився у Флориді - ЗМІ

Аеробус А320 з 92 пасажирами і членами екіпажу на борту здійснив у четвер екстрену посадку в міжнародному аеропорту Форт-Лаудердейла (штат Флорида). Причина - ймовірність вибуху на борту, повідомив ТАСС з посиланням на телеканал CBS-12.

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За його даними, один з пасажирів говорив про небезпеку вибуху бомби.

Літак відведено на безпечну відстань від терміналів. Група саперів досліджує багажний відсік.