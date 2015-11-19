Літак, який прямував до Єгипту, здійснив екстрену посадку через загрозу вибуху

Літак, що виконував рейс Варшава - Хургада, екстрено сів в Бургасі через загрозу вибуху.

Про це повідомляє РБК з посиланням на болгарський телеканал NOVA.

Мер приморського міста Димитрав Ніколов розповів, що через події аеропорт був закритий. Повідомлення про замінування лайнера надійшло від 64-річного пасажира, його особистість вже відома владі. Інші пасажири були евакуйовані.

За даними телеканалу, командир отримав повідомлення, про можливу закладку бомби на борту лайнера і попросив дозвіл на посадку. Після цього була задіяна антитерористична система та оголошена тривога.

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Напередодні, 18 листопада, два літака, які летіли зі США у Париж, змінили курс через загрозу вибуху. Лайнери успішно приземлилися, інформація про мінування виявилося помилковою.

У ніч на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів: бойовики напали на концертний зал, влаштували кілька вибухів біля футбольного стадіону і розстріляли відвідувачів кількох кафе. Жертвами нападів стали 129 осіб, ще понад 350 отримали поранення. Після цього влада США, Європи і Росії заявили про посилення заходів безпеки.