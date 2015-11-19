Літак, який прямував до Єгипту, здійснив екстрену посадку через загрозу вибуху
За даними телеканалу, командир отримав повідомлення про можливу закладку бомби на борту лайнера та попросив дозвіл на посадку.
Літак, що виконував рейс Варшава - Хургада, екстрено сів в Бургасі через загрозу вибуху.
Про це повідомляє РБК з посиланням на болгарський телеканал NOVA.
Мер приморського міста Димитрав Ніколов розповів, що через події аеропорт був закритий. Повідомлення про замінування лайнера надійшло від 64-річного пасажира, його особистість вже відома владі. Інші пасажири були евакуйовані.
За даними телеканалу, командир отримав повідомлення, про можливу закладку бомби на борту лайнера і попросив дозвіл на посадку. Після цього була задіяна антитерористична система та оголошена тривога.
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Напередодні, 18 листопада, два літака, які летіли зі США у Париж, змінили курс через загрозу вибуху. Лайнери успішно приземлилися, інформація про мінування виявилося помилковою.
У ніч на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів: бойовики напали на концертний зал, влаштували кілька вибухів біля футбольного стадіону і розстріляли відвідувачів кількох кафе. Жертвами нападів стали 129 осіб, ще понад 350 отримали поранення. Після цього влада США, Європи і Росії заявили про посилення заходів безпеки.