Найвищий рівень терористичної загрози у Брюсселі продовжено до наступного понеділка

Про це у понеділок в Брюсселі на прес-конференції за результатами засідання Національної ради з питань безпеки повідомив прем'єр-міністр країни Шарль Мішель, передає власний кореспондент УНІАН.

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Для решти Бельгії терористична загроза залишається на третьому рівні.

Мішель також повідомив, що у середу відкриються школи та запрацює метро.

"Це - сильний сигнал, що ми досягаємо прогресу, щоб повернути життя до нормального стану", - сказав прем'єр-міністр.

Через те, що місцезнаходження підозрюваного у терористичних атаках у Парижі Салаха Абдеслама до цього часу не відомо, продовження четвертого рівня терористичної загрози не стало несподіваним.

"Служби безпеки роблять все можливе, щоб повернути ситуацію в нормальне русло", - наголосив Мішель.

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