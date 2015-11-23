У Брюсселі з 16 підозрюваних у тероризмі відпустили 15 осіб - прокуратура Бельгії

З 16 заарештованих у Брюсселі підозрюваних у терористичній діяльності 15 осіб відпустили.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Федеральну прокуратуру Брюсселя.

Читайте такожЗачинено метро, школи і кафе: Антитерористична операція паралізувала життя Брюсселя (фоторепортаж)

Нагадаємо, ввечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд. Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, загинули 130 осіб, близько 350 поранені.