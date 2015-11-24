Туреччина викликала послів кількох країн після падіння російського бомбардувальника

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного турецького чиновника

Мова на зустрічі піде про збитий в районі кордону Туреччини та Сирії російського бомбардувальника Су-24. Співрозмовник агентства уточнив, що мова йде про послів держав - постійних членів Радбезу ООН.

Раніше відомство вже викликало до себе радника посла Росії. У російському посольстві зміст бесіди не коментували.

За даними РИА «Новости», в російському посольстві в Туреччині не підтвердили і не спростували цю інформацію.

У свою чергу російське Міноборони викликало військового аташе Туреччини.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.

Раніше повстанці заявили, що розстріляли в повітрі пілотів Су-24 при катапультуванні.