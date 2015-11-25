"Ісламська держава" взяла відповідальність за підрив автобуса в Тунісі - ЗМІ

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вчорашній підрив автобуса президентської гвардії у центрі столиці Тунісу, коли загинули 12 осіб.

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Про це повідомляє The Mirror.

"Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за підрив автобуса з президентською охороною в столиці Тунісу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 24 листопада в центрі столиці Тунісу, міста Туніс, потужний вибух забрав життя 12 людей, ще 17 були поранені. Причиною підриву автобуса називали терориста-смертника, в рюкзаку якого було близько 10 кілограм вибухівки. В країні оголошено надзвичайний стан.