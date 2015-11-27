Парламент Кіпру легалізував одностатеві шлюби

За умовами нового законопроекту, подружжя нетрадиційної орієнтації не зможуть усиновляти дітей, передає Lenta.ru з посиланням на Gay Star News. В результаті голосування 39 представників парламенту країни виступили за ухвалення законопроекту, 12 проти і 3 політиків утрималися.

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Виконавчий директор Міжнародної асоціації геїв і лесбіянок ILGA Евелін Парадіз назвала рішення уряду справедливим.

"Одностатеві пари і їхні родини заслуговують такого ж захисту, як і їх гетеросексуальні друзі і сусіди. Це не питання надання одній групі "особливих прав", а визнання прекрасного різноманіття родин Європи", - сказала Евелін Парадіз.

Після розпаду держави на грецьку і турецьку частини в 1960 році кримінальна стаття для геїв збереглася в законодавствах обох сторін. Греки-кіпріоти скасували заборону в 1990-х роках за рекомендацією Євросоюзу. Перший гей-парад пройшов в Нікосії в травні 2014 року.

В січні 2014 року парламент Північного Кіпру скасував кримінальне покарання за одностатеві стосунки між чоловіками.

Гей-шлюби легалізовані в 13 європейських державах: Словенії, Іспанії, Данії, Ісландії, Франції, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Португалії, Бельгії, Люксембурзі, Ірландії та Великобританії. 26 червня 2015 року Верховний суд США постановив легалізувати реєстрацію гей-спілок на всій території країни. Крім того, у Фінляндії нетрадиційні подружні відносини будуть узаконені в 2017 році, а на Мальті їх визнають, якщо вони укладаються за кордоном.

На сьогодні одностатеві шлюби реєструються у 20 країнах світу, кількох штатах Мексики, на більшій частині території Великобританії. Вперше вони були легалізовані в 2001 році в Нідерландах.