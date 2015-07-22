Європейський суд: Італія порушує право на одностатевий шлюб - BBC

У рішенні суду стверджують, що уряд порушив права трьох гей-пар, відмовившись зареєструвати їхні шлюби або будь-яку іншу визнану форму союзу, повідомляє BBC Україна.

Італія - єдина велика західноєвропейська країна, у якій законодавчо не передбачене цивільне партнерство чи одностатеві шлюби.

Хоча прем'єр-міністр Маттео Ренці давно обіцяв ухвалити закон про цивільні шлюби.

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Згідно з рішенням суду, італійська влада порушує право на повагу до приватного і сімейного життя, передбачене Європейською конвенцією з прав людини.

Незначна кількість муніципалітетів в Італії дозволяють місцеві цивільні союзи, однак у країні діє національна заборона на одностатеві шлюби.