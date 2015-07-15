Канцлер Німеччини виступила проти одностатевих шлюбів

Відповідаючи на питання журналіста, політик зазначила, що категорично не схвалює будь-яку дискримінацію і вважає, що гомосексуальні пари повинні користуватися тими ж пільгами, включаючи податкові, що і гетеросексуальні, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Independent. Але при цьому Ангела Меркель заявила: "Потрібно все-таки бачити різницю. Шлюбом можна називати лише союз між чоловіком і жінкою".

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Ангела Меркель відома негативним ставленням до дозволу одностатевих шлюбів. Не останню роль в цьому відіграють її політичні погляди - Ангела Меркель є лідером консервативного Християнсько-демократичного союзу. Вона також відома як переконана християнка: зокрема, при обговоренні Конституції Євросоюзу вона пропонувала внести в неї посилання на Бога і християнство як основні цінності європейської культури і цивілізації. У травні 2015 року, після того, як Ірландія на референдумі проголосувала за введення одностатевих шлюбів, канцлер заявила, що в Німеччині гей-шлюби дозволені не будуть.

В даний час одностатеві шлюби реєструються у 20 країнах світу, кількох штатах Мексики, на більшій частині території Великобританії. Вперше вони були легалізовані в 2001 році в Нідерландах. 26 червня Верховний суд США постановив легалізувати реєстрацію одностатевих шлюбів на всій території країни.