На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ісламістів

Офіційна церемонія була закритою і проводилася у Домі Інвалідів. Її відвідали понад тисяча осіб, серед яких військові, цивільні, постраждалі в ході терактів та рідні убитих, передає українська редакція "Німецької хвилі". Президент Франсуа Олланд пообіцяв, що "Франція зробить усе необхідне, аби розгромити армію фанатиків, яка вчинила ці злочини", - сказав він.

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Франсуа Олланд наголосив, що теракти, які відбулися два тижні тому, стали найгіршими терактами на французькій землі. Він наголосив, що жертви були убиті саме тому, що вони представляли собою "життя, Францію та свободу". Президент наголосив, що Франція відповість на теракти ще більшою кількістю "пісень, концертів та шоу. Ми будемо продовжувати ходити на стадіони".

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада серія терористичних атак відбулася в центрі Парижа. Загалом загинули 130 осіб, 350 зазнали поранень. Відповідальність за вчинене на себе взяла терористична мережа "Ісламська держава".