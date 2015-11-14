У Парижі невідомі захопили близько 60 заручників в концертному залі

Про це повідомляє ТАСС за інформацією префектури поліції.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на ЗМІ, захоплені близько 60 осіб.

Нагадаємо, близько 30 загинули в результаті стрілянини та вибухів у п'ятницю в Парижі.

Вибухи прогриміли в п'ятницю в Парижі біля стадіону Stade de France, де проходив товариський футбольний матч між збірними Франції та Німеччини. Про це повідомив телеканал BFM TV.

За його даними, за матчем спостерігав президент Франції Франсуа Олланд.

Як раніше повідомив телеканал, на півночі Парижа також відбулася перестрілка в ресторані. За його даними, вогонь з автомата по відвідувачам відкрила одна або кілька осіб. Тих, хто стріляв, затримати не вдалося.