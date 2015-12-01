У КНДР заявили, що у них немає жодного хворого на СНІД

Про це повідомляє ТАСС.

"У багатьох країнах світу ведеться завзята боротьба за запобігання поширення хвилі СНІДу - проблеми, вирішення якої має особливо важливе значення для державного розвитку. У той же час, в КНДР не виявлено жодної людини, яка страждає від цього захворювання", - йдеться в редакційному матеріалі агентства, присвяченому всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом, що відзначається 1 грудня.

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"У нашій країні створено найбільш досконала соціалістична система охорони здоров'я, завдяки якій ми змогли забезпечити здоров'я нації", - повідомляє "ЦТАК". Агентство відзначає, що північнокорейська влада і надалі "постійно активно буде боротися за життя і здоров'я жителів республіки, контролюючи ситуацію в галузі охорони здоров'я шляхом відповідної перевірки".

1 грудня ООН проводить Всесвітній день боротьби зі СНІДом, заснований в 1988 році. За даними ООН, у світі налічується 34 млн хворих на ВІЛ/СНІД. З 1984 року, коли був відкритий вірус, від нього померли понад 35 млн осіб.