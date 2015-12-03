Туреччина відмовилася перекрити кордон із Сирією

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Hurriyet Daily News.

За словами турецького прем'єра Ахмета Давутоглу, Анкара не може піти на цей крок, так як в цьому випадку вона не змогла б приймати біженців, які масово перетинають кордон. На даний момент близько 98 кілометрів державного кордону знаходяться під контролем ІД, і Туреччина прагне максимально зміцнити прикордонну смугу, повідомив Давутоглу. У тому, що ісламісти досі не розгромлені, турецький прем'єр звинуватив у тому числі російські ВКС.

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Давутоглу зазначив, для того, щоб закрити кордон, Туреччина повинна виставити понад 30 тисяч солдатів і встановити сторожові вишки через кожні три метри. Бюджет країни, заявив прем'єр, не потягне такі витрати. Крім того, турецька влада побоюється, що ІД сприйме це як натяк на агресивні дії і «зробить відповідні заходи».

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Раніше УНІАН повідомляв, що США і Туреччина згодні з необхідністю повністю закрити кордон Сирії з Туреччиною для запобігання нелегальному транспортуванню нафти і пересуванню бойовиків. "Ми будемо разом працювати над цим, збираємося провести необхідні консультації між нашими військовими, щоб це зробити", - заявив держсекретар США Джон Керрі.