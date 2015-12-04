"Я жити хочу": депутат Держдуми відмовився від коментарів на питання про те, що робити з генпрокурором Чайкою

Найбільш відверту і точну відповідь дав член комісії Держдуми з контролю достовірності відомостей про доходи Віталій Золочевський, передає "Фонтанка".

Так, він дуже оригінально відповів на питання: "Як держава, держоргани, парламент країни повинні відреагувати на факти, опубліковані Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, щодо генерального прокурора Юрія Чайки, його сім'ї і його заступників?"

Читайте також"Хлопець знає ремесло": губернатор Підмосков'я продовжить співпрацювати із сином генпрокурора Чайки

"О-О-оо... Прекрасне питання. Ні, не хочу коментувати. Я жити хочу", - наголосив Золочевський.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.