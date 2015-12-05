"Ворожа дія": МЗС Іраку викликало посла Туреччини через введення військ на територію країни
21:42, 05 грудня 2015Світ
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Міністерство закордонних справ Іраку викликало посла Туреччини в Багдаді, щоб заявити протест у зв'язку з введенням турецьких військовослужбовців на територію країни.
REUTERS
У заяві відомства сказано, що турецькі війська були введені на територію Іраку без попередження іракської влади, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Багдад розцінив появу турецьких військових в Іраку як "ворожу дію".
Раніше турецьке командування повідомило, що в населений пункт Башика неподалік від Мосула, захопленого в червні минулого року бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава", спрямовані 150 військовослужбовців, які мають змінити контингент, який знаходився там.
У заяві канцелярії прем'єр-міністра Хайдера Абаді Багдад назвав дії Анкари порушенням іракського суверенітету і закликав Туреччину поважати добросусідські відносини.
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