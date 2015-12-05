"Ворожа дія": МЗС Іраку викликало посла Туреччини через введення військ на територію країни

У заяві відомства сказано, що турецькі війська були введені на територію Іраку без попередження іракської влади, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Багдад розцінив появу турецьких військових в Іраку як "ворожу дію".

Раніше турецьке командування повідомило, що в населений пункт Башика неподалік від Мосула, захопленого в червні минулого року бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава", спрямовані 150 військовослужбовців, які мають змінити контингент, який знаходився там.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Хайдера Абаді Багдад назвав дії Анкари порушенням іракського суверенітету і закликав Туреччину поважати добросусідські відносини.