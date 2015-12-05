Турецькі війська увійшли на територію іракського Курдистану, МЗС Іраку назвав це "вторгненням" - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в турецьких силових структурах, передає Лента.ру.

За інформацією джерела, військові відряджені для забезпечення підготовки іракських військ. Ця операція — частина рутинних навчань, додав він. Співрозмовник агентства зазначив, що в район гори Башика на північний схід від Мосула був перекинутий батальйон, однак уточнити кількість солдат відмовився.

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Він додав, що війська вже перебувають в іракському Курдистані і прибули в район Мосула в супроводі бронетехніки.

За словами високопоставленого курдського офіцера на лінії фронту, в табір підрозділів, що ведуть боротьбу з ІД, минулої ночі прибутку додатково турецькі інструктори із збройним супроводом.

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У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайного виведення, додає Лента.ру з посиланням на Reuters.

МЗС країни у своїй заяві, зачитаній на державному телебаченні, кваліфікував турецьку активність як «вторгнення». Багдад відкинув можливість проведення якої б то не було військової операції, яка не узгоджена з федеральним урядом.