Євросоюз відданий політичній асоціації та економічній інтеграції з Україною - Могеріні

Європейський Союз відданий політичній асоціації та економічній інтеграції з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на прес-конференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні.

"Ми віддані політичній асоціації та економічній інтеграції. Тимчасове застосування зони вільної торгівлі, яке розпочнеться з 1 січня 2016 року, це ще більше підтвердить", - сказала вона.

За словами Могеріні, під час засідання сторони розглянули прогрес з "моменту першого засідання Ради асоціації рік тому і пріоритети на майбутнє".

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"Сильні політичні зобов'язання політичного керівництва України з проведення реформ вражають, з чим ми всі погодилися, але ми також переконані у необхідності швидкого виконання нової політики в нових законодавчих рамках та в подальшому - прискорення політичних та економічних реформ в інтересах українського народу", - наголосила Могеріні.

Вона також повідомила про домовленість сторін, що "ключовими реформами у короткостроковій перспективі є Конституція, боротьба з корупцією, судова система, децентралізація, державне управління, виборче законодавство, енергетика, бізнес-клімат".

"Євросоюз підтримує Україну у цій важкій ситуації", - запевнила Могеріні.