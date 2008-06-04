Посол США про НАТО, інфляцію, Ющенка, Тимошенко, нафту і газ

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявляє, що незалежно від того, хто стане американським Президентом, Сполучені Штати підтримають приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО на саміті Альянсу в грудні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав у своєму виступі на Міжнародному форумі «Українське євроатлантичне майбутнє».

«Переконаний, що незалежно від того, хто виграє президентські вибори у листопаді, підтримка України буде дуже сильною під час розгляду питання про приєднання України до ПДЧ», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Він нагадав, що всі троє кандидатів на посаду Президента США висловили підтримку щодо надання Україні ПДЧ під час Бухарестського саміту 2-4 квітня. (Наступний саміт НАТО запланований на грудень. На ньому країни-члени Альянсу знову розглядатимуть питання щодо приєднання України до ПДЧ – УНІАН).

Посол також зазначив, що запропонував би Україні виробити «професійну, зрілу позицію» стосовно трьох аспектів: діяльності в НАТО, роботи з сусідніми країнами та вирішення внутрішніх проблем.

Стосовно співпраці України з НАТО, В.ТЕЙЛОР зазначив, що ближчим часом планується провести зустріч представників різних комітетів НАТО, зокрема, військового та економічного, з представниками України.

Крім цього, за словами посла, планується провести зустріч міністрів оборони країн НАТО з українським міністром оборони і обговорити виконання Цільового плану та участі України в миротворчих операціях.

За словами В.ТЕЙЛОРА, співпраця України і Північноатлантичного альянсу до грудня – наступного саміту НАТО, проходитиме дуже інтенсивно.

Він також наголосив, що Україна має проводити дискусію із сусідніми країнами і з’ясовувати, чому вони виступають проти членства України в НАТО. За словами посла, Україні необхідно отримати чітку відповідь. «Сусіди, звичайно, важливі, але ухвалює рішення Україна», - додав він.

В.ТЕЙЛОР також вважає, що українська влада має обговорювати з народом, членом яких інституцій міжнародної безпеки має бути Україна.

Він також зазначив, що необхідно вирішити проблеми всередині країни, зокрема, з інфляцією, яка «дестабілізує країну, викликає політичні й величезні економічні проблеми».

На думку В.ТЕЙЛОРА, інфляцію можна подолати завдяки проведенню фіскальної і монетарної політики. При цьому посол зазначив, що уряд, Президент та Національний банк мають спільно проводити таку політику, а вони проводять її окремо.

Крім того, посол переконаний, що головним пріоритетом для України має бути диверсифікація джерел постачання енергоресурсів. «Позиції України в переговорах з цього питання будуть сильнішими, якщо Президент і прем’єр-міністр працюватимуть разом», - сказав він. В.ТЕЙЛОР вважає, що є можливість зробити Україну менш залежною від російських газу і нафти.

«Треба видобувати нафту і газ, розробляючи власні родовища, зокрема, у Чорному морі», - сказав він.