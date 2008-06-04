Бензинова дорожнеча поставила на коліна Париж

Французькі далекобійники, водії вантажівок і таксисти виступали проти підвищення цін на пальне. Вони перекрили кільцеву автостраду. Загальна довжина заторів у столичному регіоні Іль-де-Франс сягнула 240 кілометрів.

Хвиля бензинових протестів охопила й інші регіони Франції. У Марселі вантажівки заблокували дорогу до нафтопереробного заводу. А на південному сході країни фермери тракторами паралізували місцеві автошляхи.

ICTV